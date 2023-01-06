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«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: стартовые составы команд на матч Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: стартовые составы команд на матч Кубка Англии
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Сегодня, 6 декабря, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч 3-го тура Кубка Англии по футболу. Сыграют местный «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Стартовый свисток Даррена Ингланда прозвучит в 23:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дало, Шоу, Варан, Маласиа, Каземиро, Эриксен, Фернандеш, Антони, Марсьяль, Рашфорд.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Годфри, Коуди, Тарковски, Миколенко, Онана, Гейе, Айуоби, Грей, Мопе.

«Манчестер Юнайтед» — 12-кратный победитель Кубка Англии. Последний раз команда брала трофей в 2016 году. «Эвертон» выигрывал турнир пять раз. Последний успех «ирисок» в Кубке Англии датирован 1995 годом.

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