Клуб АПЛ «Брентфорд» арендовал сына Дэвида Бекхэма Ромео

Нападающий клуба «Интер Майами» Ромео Бекхэм оставшуюся часть сезона-2022/2023 проведёт на правах аренды в английском «Брентфорде». Об этом сообщает пресс-служба «шмелей» на официальном сайте. 20-летний Бекхэм будет играть за вторую команду «Брентфорда».

20-летний Бекхэм начал свою карьеру в академии лондонского «Арсенала» в 2014 году. Согласно данным Transfermarkt, в период с 2015 по 2021 год у Ромео случился перерыв в карьере. В феврале 2021-го он был зачислен во вторую команду «Интер Майами», одним из владельцев которого является его отец Дэвид.



В 20 матчах на турнире МЛС Next Pro Ромео Бекхэм забил два гола и отдал 10 результативных передач.

Стеснительный Сака попросил Бекхэма сфотографироваться. Видеоролик: