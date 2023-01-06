Роберто Мартинес может возглавить сборную Португалии

Бывший главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить другую европейскую национальную команду – сборную Португалии. 49-летний испанский специалист привлёк внимание Федерации футбола Португалии, которая ищет замену уволенному после чемпионата мира в Катаре Фернанду Сантушу. Об этом сообщает The Telegraph.



Отмечается, что Мартинес, который ранее возглавлял «Эвертон», пока не принял решение, будет ли он тренировать на клубном уровне или уровне сборных.



Испанец покинул пост главного тренера сборной Бельгии после завершения группового этапа чемпионата мира в Катаре. Его команда заняла третье место в квартете с Хорватией, Марокко и Канадой.



Португальцы дошли до четвертьфинала турнира, где уступили Марокко со счётом 0:1.

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