Президент «Коринтианса»: мы предлагали Роналду контракт, но «Аль-Наср» дал в 20 раз больше

Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейру Алвес рассказал о переговорах с португальским форвардом Криштиану Роналду, который недавно перешёл в «Аль-Наср».



«Роналду после перехода в «Аль-Наср» говорил о предложении из Бразилии? Это было предложение «Коринтианса». Мы общались в течение долгого времени. Конечно, этот трансфер было бы трудно осуществить, но это «Коринтианс», почему бы не попробовать? Несколько раз мы общались с агентом игрока Жорже Мендешем.



Мы сделали ему предложение: его зарплата была бы равна той, которую он заработал бы по контракту в Манчестере, это много, но вполне реально. Но, чтобы вы понимали, предложение от «Аль-Насра» было в 20 раз больше», — сказал Алвес в эфире Os Donos da Bola.

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