Совладелец «Кроули Таун» во время матча спросил у судьи, как проводить замены

На скамейке запасных английского «Кроули Таун», который выступает в четвёртом по силе дивизионе страны, во время матча со «Стивениджем» присутствовал один из совладельцев клуба — Престон Джонсон, который выполнял функции члена тренерского штаба.
Примечательно, что после матча один из сотрудников «Стивениджа» после матча написал в «Твиттере»: «Во время сегодняшнего матча Джонсон спросил арбитра в перерыве, как делать замены. Удачи, фанаты «Кроули».
Wagmi United, криптовалютная компания, купила «Кроули» в апреле, а Престон Джонсон является одним из её соучредителей. За это время в команде сменилось уже три тренера, «Кроули» занимает 20-ю позицию в турнирной таблице Второй лиги, а руководство приняло ряд неоднозначных решений: в частности, одному из потенциальных центральных защитников предлагали в контракте прописать бонус за удары по мячу головой, а также приглашали на просмотр блогеров.
Ассоциация болельщиков клуба запросила встречу с руководством, однако Джонсон ответил, что не может этого сделать в данный момент.
В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании:
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