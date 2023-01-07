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Kicker: агент защитника «Баварии» Павара провёл переговоры с «Барселоной»

Kicker: агент защитника «Баварии» Павара провёл переговоры с «Барселоной»
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Агент французского защитника мюнхенской «Баварии» Бенжамена Павара провёл переговоры с «Барселоной». Об этом сообщает Kicker.

По сведениям источника, в испанском клубе не против подписания 26-летнего футболиста. Павар, который является номинальным правым защитником, предпочитает выступать на позиции в центре обороны. Это может стать проблемой для трансфера, потому что «Барселона» намерена сконцентрироваться на подписании футболиста на правый фланг.

Бенжамен Павар выступает за «Баварию» с 2019 года. Действующий контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне француз принял участие в 13 матчах чемпионата Германии и забил один гол.

Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе. Видеоролик:

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