«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в Кубке Англии. Рашфорд забил пенальти на 90+7-й

В ночь с 6 на 7 января на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере прошёл матч третьего раунда Кубка Англии. Играли местный «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Финальный свисток Даррена Ингланда зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1.

Счёт в матче на четвёртой минуте открыл Антони: форвард «Манчестер Юнайтед» замкнул передачу Маркуса Рашфорда. На 14-й защитник Конор Коуди сравнял счёт. На 52-й минуте всё тот же Коуди отправил мяч в собственные ворота, выведя «Манчестер Юнайтед» вперёд. На 75-й минуте был отменён гол Доминика Калверта-Льюина из-за офсайда. На 90+7-й минуте Рашфорд реализовал пенальти.

«Манчестер Юнайтед» — 12-кратный победитель Кубка Англии. Последний раз команда брала трофей в 2016 году. «Эвертон» выигрывал турнир пять раз. Последний успех «ирисок» в Кубке Англии датирован 1995 годом.