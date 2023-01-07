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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в Кубке Англии. Рашфорд забил пенальти на 90+7-й

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в Кубке Англии. Рашфорд забил пенальти на 90+7-й
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В ночь с 6 на 7 января на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере прошёл матч третьего раунда Кубка Англии. Играли местный «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Финальный свисток Даррена Ингланда зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1.

Счёт в матче на четвёртой минуте открыл Антони: форвард «Манчестер Юнайтед» замкнул передачу Маркуса Рашфорда. На 14-й защитник Конор Коуди сравнял счёт. На 52-й минуте всё тот же Коуди отправил мяч в собственные ворота, выведя «Манчестер Юнайтед» вперёд. На 75-й минуте был отменён гол Доминика Калверта-Льюина из-за офсайда. На 90+7-й минуте Рашфорд реализовал пенальти.

«Манчестер Юнайтед» — 12-кратный победитель Кубка Англии. Последний раз команда брала трофей в 2016 году. «Эвертон» выигрывал турнир пять раз. Последний успех «ирисок» в Кубке Англии датирован 1995 годом.

Кубок Англии. 3-й раунд
06 января 2023, пятница. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Антони – 4'   1:1 Коуди – 14'   2:1 Коуди – 52' (автогол)   3:1 Рашфорд – 90+7' (пен)
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