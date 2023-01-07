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«Коринтианс» хочет взять Коутиньо в аренду, «Астон Вилла» заинтересована в продаже игрока

«Коринтианс» хочет взять Коутиньо в аренду, «Астон Вилла» заинтересована в продаже игрока
Филиппе Коутиньо
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Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейру Алвес рассказал об интересе своей команды к полузащитнику «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо.

«У нас есть желание подписать Коутиньо, но этот переход далёк от того, чтобы состояться. У Филиппе есть контракт, сейчас он является игроком «Астон Виллы». Это очень сложный бизнес, но мы должны постараться. Они хотят продать его, нас интересует аренда.

Пока в Европе открыто трансферное окно, мы вряд ли добьёмся успеха, потому что «Астон Виллу» интересует только продажа. Но если они не смогут этого сделать, я думаю, у нас появится шанс», — сказал Алвес в эфире Os Donos da Bola.

В текущем сезоне бразильский полузащитник провёл за бирмингемцев 15 матчей, не отметившись результативными действиями.

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