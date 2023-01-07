«Манчестер Юнайтед» одержал семь побед подряд во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» продлил победную серию до семи игр во всех турнирах.



Команда тренера Эрика тен Хага обыграла «Эвертон» (3:1) в матче третьего раунда Кубка Англии.



«Манчестер Юнайтед» — 12-кратный победитель Кубка Англии. Последний раз команда брала трофей в 2016 году. «Эвертон» выигрывал турнир пять раз. Последний успех «ирисок» в Кубке Англии датирован 1995 годом.



Манкунианцы не уступают в официальных играх с 10 ноября – тогда началась их действующая серия побед.



С тех пор «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» (4:2), «Фулхэм» (2:1), «Бёрнли» (2:0), «Ноттингем Форест» (3:0), «Вулверхэмптон» (1:0), «Борнмут» (3:0) и «Эвертон».



Следующий матч команда проведёт 10 января с «Чарльтоном» в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги.



14 января у «Манчестер Юнайтед» запланирован матч с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

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