Де Хеа вышел на 10-е место по сыгранным матчам за «Манчестер Юнайтед»

Испанский вратарь Давид де Хеа провел 511-й матч за «Манчестер Юнайтед».
Вратарь «МЮ» вышел с первых минут в игре Кубка Англии с «Эвертоном». Теперь он занимает 10-е место по матчам за «Манчестер Юнайтед».
Рекорд принадлежит Райану Гиггзу, на счету которого 963 матча за «МЮ».
Напомним, команда Эрика тен Хага обыграла «Эвертон» (3:1) в матче третьего раунда Кубка Англии.
«Манчестер Юнайтед» — 12-кратный победитель Кубка Англии. Последний раз команда брала трофей в 2016 году. «Эвертон» выигрывал турнир пять раз. Последний успех «ирисок» в Кубке Англии датирован 1995 годом.
Следующий матч команда проведёт 10 января с «Чарльтоном» в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги.
14 января у «Манчестер Юнайтед» запланирован матч с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.
Криштиану Роналду празднует гол «Аль-Насра» на велотренажёре:
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