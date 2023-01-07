«Реал» предложил «Лейпцигу» € 120 млн за трансфер Гвардиола

Хорватский защитник Йошко Гвардиол привлек внимание «Реала».
Как сообщает журналист Альфредо Педулла, «Челси» первым предложил около € 80 млн за Гвардиола, затем «Реал» выразил готовность заплатить € 90 млн.
Эта сумма не убедила «РБ Лейпциг», и клуб из Мадрида активизировался, проведя две встречи, касающихся трансфера футболиста.
За него предложили € 120 млн – два платежа по 60 млн, а также бонусы. «Манчестер Сити» также выразил готовность заплатить более € 100 млн.
Что касается зарплаты, то «Челси» предложил защитнику € 9 млн в год, а «Реал» – 6, но Гвардиол сообщил, что готов пойти на меньшую зарплату, так как его больше привлекает «Реал».
Пункт о € 110 млн отступных в его контракте с «Лейпцигом» вступит в силу летом 2024 года.
Гвардиол завоевал бронзовые медали ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии, забив гол в последней, 7-й, игре на турнире.
Защитник провел 13 матчей в Бундеслиге в этом сезоне.
Аншлаг на презентации Луиса Суареса в «Гремио»:
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