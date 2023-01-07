«Аль-Наср» внёс Криштиану Роналду в заявку на сезон

«Аль-Наср» внёс португальского нападающего Криштиану Роналду в заявку на сезон.
Из-за лимита на легионеров камерунский нападающий Венсан Абубакар покидает клуб из Саудовской Аравии на правах аренды. Это позволило зарегистрировать португальца, сообщает журналист Руди Галетти.
Роналду не принял участие в матче «Аль-Насра» против «Аль-Таи» (2:0), который состоялся 6 января.
37-летнего Роналду могло не оказаться в заявке на матч по двум причинам. Либо он по-прежнему отбывает дисквалификацию, полученную в составе «Манчестер Юнайтед» (два матча), либо португалец просто не может быть зарегистрирован из-за превышения клубом «Аль-Наср» квоты на иностранных футболистов.
Нападающий может пропустить еще одну игру своей новой команды перед возможным дебютом.
Роналду забил гол рабоной на тренировке «Аль-Насра»:
- 7 января 2023
-
03:41
-
03:38
-
03:34
-
03:30
-
03:23
-
02:51
-
02:47
-
02:30
-
02:22
-
02:12
-
02:01
-
01:51
-
01:06
-
00:56
-
00:35
-
00:17
-
00:09
-
00:09
- 6 января 2023
-
23:57
-
23:34
-
23:34
-
23:15
-
23:06
-
23:00
-
22:51
-
22:40
-
22:27
-
22:24
-
22:17
-
22:10
-
22:03
-
21:45
-
21:45
-
21:44
-
21:19