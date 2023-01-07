«Аль-Наср» внёс Криштиану Роналду в заявку на сезон

«Аль-Наср» внёс португальского нападающего Криштиану Роналду в заявку на сезон.



Из-за лимита на легионеров камерунский нападающий Венсан Абубакар покидает клуб из Саудовской Аравии на правах аренды. Это позволило зарегистрировать португальца, сообщает журналист Руди Галетти.



Роналду не принял участие в матче «Аль-Насра» против «Аль-Таи» (2:0), который состоялся 6 января.



37-летнего Роналду могло не оказаться в заявке на матч по двум причинам. Либо он по-прежнему отбывает дисквалификацию, полученную в составе «Манчестер Юнайтед» (два матча), либо португалец просто не может быть зарегистрирован из-за превышения клубом «Аль-Наср» квоты на иностранных футболистов.



Нападающий может пропустить еще одну игру своей новой команды перед возможным дебютом.

Роналду забил гол рабоной на тренировке «Аль-Насра»: