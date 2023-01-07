Коло Муани не собирается покидать «Айнтрахт» этой зимой

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани не собирается менять клуб в зимнее трансферное окно.
К 24-летнему форварду проявляют интерес многие клубы АПЛ, включая «Манчестер Юнайтед» и «Челси», однако сам футболист собирается закончить текущий сезон в своем нынешнем клубе – «Айнтрахте», сообщает ESPN.
Летом французский футболист будет оценивать варианты для продолжения карьеры.
Ранее сообщалось, что клуб из Франкфурта запросит за игрока 90-100 миллионов евро. У футболиста в контракте не прописана сумма отступных.
В этом сезоне Коло-Муани забил 8 голов и отдал 10 результативных передач в 23 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. На ЧМ-2022 он сыграл 180 минут за 3 матча в составе сборной Франции и забил в полуфинале.
«Айнтрахт» занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023. У команды 27 набранных очков после 15 проведённых матчей.
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