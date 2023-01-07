«Не могу поверить, что тебя больше нет». Дзенга высказался о смерти Виалли

Бывший голкипер «Интера» Вальтер Дзенга отреагировал на смерть бывшего игрока «Челси», «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуки Виалли, который скончался 6 января, в возрасте 58 лет.
«Чао, Лука. Я хотел бы помнить тебя таким, каким ты был всегда. Покойся с миром, мой друг. Мне будет тебя не хватать. Я смотрю наши совместные видео и не могу поверить, что тебя больше нет», — написал Дзенга в соцсетях.
Виалли провёл 59 матчей в составе сборной Италии. С «Челси» он становился победителем Кубка Англии, а также выигрывал Кубок обладателей кубков. В составе «Ювентуса» итальянский форвард выигрывал Лигу чемпионов. Также он выступал за «Сампдорию» и «Кремонезе».
По окончании карьеры футболиста Виалли был играющим тренером «Челси», ассистентом наставника сборной Италии и возглавлял «Уотфорд». Летом 2022 года Джанлука рассказывал о борьбе с раком и признавался, что боится смерти.
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