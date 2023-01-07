Анчелотти: Гвардиола привнёс в футбол что-то новое и интересное, и он продолжает побеждать

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола разнообразил футбол.



«Я считаю себя человеком, который делает эффектную работу. Иногда добиваюсь успеха, а иногда – нет. И которому повезло оказаться в лучшем клубе мира.



Гвардиола – отличный тренер. Пеп привнёс в футбол что-то новое и интересное, и он продолжает побеждать», – приводит слова Анчелотти Marca.



В прошлом сезоне «Реал» и «Манчестер Сити» встречались в полуфинале Лиги чемпионов. В финал по итогам двух матчей вышел испанский клуб.



Мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 38 очков. Первой идет «Барселона» с равным показателем в турнирной таблице.



Следующий матч «сливочным» предстоит провести на выезде с «Вильярреалом» 7 января.

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