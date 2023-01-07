Тренер «Бетиса» Пеллегрини провёл послематчевую пресс-конференцию в столовой стадиона

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини пообщался с журналистами после матча 1/16 финала Кубка Испании.
После игры пресс-конференция главного тренера «Бетиса» Мануэля Пеллегрини состоялась в столовой стадиона принимающего клуба, сообщает A Bola.
Дело в том, что игра прошла на стадионе, который вмещает всего тысячу человек, и на арене не было подходящих условий для проведения пресс-конференции.
Напомним, 5 января завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором клуб четвёртого по силе дивизиона страны – «Ибиса Ислас Питиусас» — принимал «Бетис». Встреча состоялась на стадионе «Кан Миссес – Пауэр Электроник», её обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Иглесиасом Вильянуэвой. Путёвку в следующий раунд турнира добыл «Бетис». Итоговый счёт встречи — 4:1.
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