Алексей Мелешин: у «Спартака» высокие шансы на чемпионство в этом сезоне

Бывший футболист «Спартака» Алексей Мелешин оценил шансы московского клуба на титул в нынешнем сезоне РПЛ и возможный трансфер Томаша Тавареша в стан красно-белых.



«Сейчас «Спартак» идет на втором месте, поэтому у команды высокие шансы на чемпионство в этом сезоне. Я верю в то, что красно-белые догонят «Зенит». Если не верить в чемпионство, зачем тогда болеть? Футболисты тоже верят, что займут первое место.



Нужен ли „Спартаку“ Томаш Тавареш? Не знаю. Это нужно спрашивать у руководства и тренерского штаба. Если Тавареш высококвалифицированный футболист, то он усилит «Спартак». Лично я его не знаю», — приводит слова Мелешина «РБ Спорт».



«Спартак» после 17 туров отстаёт от лидера чемпионата «Зенита» на шесть очков.