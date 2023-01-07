Колосков: для России лучше всего, чтобы Чеферин был президентом УЕФА

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость о том, что Александер Чеферин останется президентом УЕФА до 2027. Действующий глава организации является единственным кандидатом на выборы.



«Чеферина переизбрали на пост президента УЕФА. Хочу сказать, что от человека, который на этой должности очень многое зависит. Президент формирует мнение исполкома и руководит им. Он в курсе того, что происходит в каждой футбольной национальной ассоциации. Для нас лучше всего, чтобы Чеферин был президентом.



Александер занимает очень взвешенную и прагматичную позицию. Он ни разу не выступил и, думаю, не выступит с критикой в сторону России и РФС. Чеферин следует здравому смыслу, поэтому не придумывает никаких новых санкций. Они с ФИФА отстранили нас от международных соревнований, не назвав сроки. И на этом все закончилось.



Если бы на месте Чеферина был бы кто-то другой, то для нас это было бы хуже. Из 55 европейских стран 53 нам не дружественные. Представьте, что кандидатом на пост президента УЕФА был бы поляк, голландец, француз или, еще хуже, англичанин. Слава богу, что Чеферин остался», — приводит слова Колоскова Metaratings.



Выборы президента УЕФА состоятся на очередном конгрессе в Лиссабоне 5 апреля 2023 года. 55-летний Чеферин возглавляет организацию с 2016 года и продолжит оставаться на посту в ближайшие четыре года.

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