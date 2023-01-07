Шуков назвал лучшего футболиста ЦСКА за время его выступления в клубе

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Шуков назвал Владислава Радимова лучшим футболистом, с которым он играл в составе армейцев.



«Кто был лучшим футболистом ЦСКА за время моего выступления в клубе? Радимов. У него нестандартное мышление. Это можно подметить даже из разговоров с ним. И игроком он был таким же нестандартным, который при этом обладал хорошей техникой, дриблингом и ударом. Мог легко обыграть кого угодно один в один. Сейчас таких футболистов мало. Вообще, то поколение в ЦСКА могло всех обыгрывать практически.



В этом сезоне у команды новый тренер. Понятно, что некоторые футболисты разъехались… Начали армейцы вроде неплохо, но потом немного скатились. Наверное, все болельщики и руководство ожидают попадания в тройку. Но сложно говорить, не зная всей внутренней кухни. Возможно, для текущего состава пятое место — достойный результат», — приводит слова Шукова «Матч ТВ».



Шуков выступал за ЦСКА с 1992 по 1995 год, после чего перешел в голландский «Витесс». Радимов играл в составе «красно‑синих» с 1992 по 1996 год.



После 17 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.

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