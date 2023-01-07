Агент Агапова: есть надежда, что Илья сыграет серьёзную роль в жизни ЦСКА

Александр Салугин, агент игрока «Пари НН» Ильи Агапова, прокомментировал переход своего клиента в московский ЦСКА.



«У нашей компании ProSport Management всегда были уважительные отношения с ЦСКА. Но так получалось, что долгое время там не было наших клиентов.



Сегодня мы заявляем, что наш клиент Илья Агапов стал игроком ЦСКА. Для меня, как человека с армейским прошлым, это приятно вдвойне. Это не только подтверждение правильности управления карьерой молодого таланта, но и надежда на то, что он сыграет серьёзную роль в жизни родного для меня клуба.



От имени компании хотел бы поблагодарить клубы за проявленный профессионализм и доверие во время непростой сделки», — приводит слова Салугина Metaratings.