Дмитрий Шуков рассказал о трудностях, с которыми столкнулся при переезде в Нидерланды

Бывший полузащитник ЦСКА и «Витесса» Дмитрий Шуков поделился воспоминаниями о трудностях, с которыми он столкнулся при переезде в Нидерланды.



«В Нидерландах меня удивило, что там все чисто было. Там если едешь вдоль автобана, пасутся коровы, и они все чистые при этом. Все зеленое. Первый раз я приехал вроде бы в ноябре. Листвы, по‑моему, уже не было, но снег же там редкость, поэтому все равно везде была зеленая трава. Все ухоженное. Другая архитектура. Люди одеваются совсем иначе по сравнению с нами на тот момент.



Первые два месяца мне точно тяжеловато было. Были и слезы по ночам, но это точно не каждую. Возможно, один раз и было. У каждого человека бывают периоды ностальгии, эмоциональная составляющая у всех разная. Что было, то было. В такие моменты надо просто справиться, взять себя в руки и идти к намеченной цели.



Очень помогло, что начал учить язык. Поэтому советую всем, кто поедет, собирается играть за границей, заранее выучить не просто английский, а даже изучать язык той страны, в которую едешь. Это 100%. Чтобы по приезду без раскачки контактировать с людьми. Это все пригодится и в бытовом плане. Все же зачастую сталкиваешься с ситуацией, когда приезжаешь, а своих никого нет. Поэтому лучше выучишь язык и решаешь свои вопросы в магазинах, банках, других местах… И местные жители будут сразу немного по‑другому относиться к тебе. Все же ты им сразу показываешь, что заинтересован в их культуре таким образом», — приводит слова Шукова «Матч ТВ».