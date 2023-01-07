Ютубер собрал 17 млн просмотров, опубликовав несуществующий гол Роналду за «Аль-Наср»

Хитрый пользователь YouTube решил собрать большое количество просмотров, выложив несуществующий гол новобранца «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Видео ютубера собрало более 17 млн просмотров, при этом 37-летний португалец ещё даже не отметился дебютом за новую команду. На обложке видео был изображен сам игрок в футболке аравийского клуба.

Необразованные поклонники Роналду сразу купились на этот ролик. Однако первый поединок португальца откладывался по двум причинам: 1) Криштиану всё ещё отбывает дисквалификацию, которую получил во времена выступлений за «Манчестер Юнайтед» (две встречи); 2) звёздный футболист просто не может быть зарегистрирован из-за превышения «Аль-Насром» лимита на легионеров в чемпионате Саудовской Аравии.