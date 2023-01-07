Тен Хаг: нам необходимы титулы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвёл итоги встречи третьего раунда Кубка Англии, в котором его команда одолела «Эвертон». Игра завершилась победой манкунианцев со счётом 3:1.



««Эвертон» неплохо играл, он пробовали действовать смело, публика получила шоу, а мы получили победу – всё отлично, я доволен. «Манчестер Юнайтед» всегда борется за трофеи, и мы на этом пути. Спешить не будем, думаем о следующем матче, титулы сами по себе ещё далеко. Надо работать и развиваться, – цитирует слова специалиста BBC Sport.

«Манчестер Юнайтед» — 12-кратный победитель Кубка Англии. Последний раз выигрывал этот трофей в 2016 году.

После 17 сыгранных туров манкунианцы располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 35 набранных баллов.

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