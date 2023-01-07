Клопп: Гакпо был осведомлён тем фактом, что в «Ливерпуле» имеются трудности

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о переходе форварда Коди Гакпо в стан клуба.
«В этом году мы не можем гарантировать попадание в Лигу чемпионов, однако Гакпо никогда и не просил этого. Время от времени бывает, что футболисты спрашивают: «Как вы думаете, мы попадем в Лигу чемпионов?» И так далее.
Он и сам видит турнирную таблицу. Коди был осведомлён тем фактом, что будет немного трудное решение. Однако, что мне нравится — он парень, который хочет толкать поезд, а не прыгать в него на ходу. Мне это очень нравится. Рад за него, так как это всегда окажет помощь в жизни», — цитирует Клоппа пресс-служба красных.
«Ливерпуль» с 28 очками после 17 встреч занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от идущим четвертым «Манчестер Юнайтед» на 7 баллов.
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе. Видеоролик:
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