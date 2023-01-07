Деян Ловрен прокомментировал обвинения в фашизме

Защитник «Лиона» Деян Ловрен, ранее выступавший за «Зенит», прокомментировал скандальное видео со своим участием, в котором футболист якобы спел песню, связанную с ультраправой фашистской организацией.
«На меня напали. Они сразу искажают всё в негативном ключе, не ссылаясь на правильную песню. Это не имеет ничего общего с фашизмом. Для меня это патриотическая песня о моей стране. Моя страна совсем недавно боролась за свою независимость и всё ещё находится в стадии становления. Я уважаю всех. Первым человеком, который поздравил меня после чемпионата мира, был серб Новак Джокович. Страна, где у меня много друзей», — приводит слова Ловрена AFP.
Ранее Ловрен оказался в центре скандала после того, как в интернете появилось видео с вечеринки игроков сборной Хорватии после возвращения с чемпионата мира 2022 года. В видеоролике хорватский защитник, на тот момент защищавший цвета санкт-петербургского «Зенита», спел хорватскую песню «За Родину – готовы», которая считается гимном хорватских националистов.
Критики связывают эту песню с ультраправой фашистской организацией Усташи. В песне упоминается территория Херцег-Босна, образовавшаяся в результате Боснийской войны и являвшаяся непризнанным государством в Боснии и Герцеговине в 1990-х годах.
Деян Ловрен заговорил по-русски
- 7 января 2023
-
08:10
-
07:44
-
07:36
-
07:06
-
06:27
-
05:40
-
05:33
-
05:23
-
05:20
-
05:06
-
04:49
-
04:48
-
04:40
-
04:30
-
04:15
-
03:53
-
03:45
-
03:41
-
03:38
-
03:34
-
03:30
-
03:23
-
02:51
-
02:47
-
02:30
-
02:22
-
02:12
-
02:01
-
01:51
-
01:06
-
00:56
-
00:35
-
00:17
-
00:09
-
00:09