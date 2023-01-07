Деян Ловрен прокомментировал обвинения в фашизме

Защитник «Лиона» Деян Ловрен, ранее выступавший за «Зенит», прокомментировал скандальное видео со своим участием, в котором футболист якобы спел песню, связанную с ультраправой фашистской организацией.

«На меня напали. Они сразу искажают всё в негативном ключе, не ссылаясь на правильную песню. Это не имеет ничего общего с фашизмом. Для меня это патриотическая песня о моей стране. Моя страна совсем недавно боролась за свою независимость и всё ещё находится в стадии становления. Я уважаю всех. Первым человеком, который поздравил меня после чемпионата мира, был серб Новак Джокович. Страна, где у меня много друзей», — приводит слова Ловрена AFP.

Ранее Ловрен оказался в центре скандала после того, как в интернете появилось видео с вечеринки игроков сборной Хорватии после возвращения с чемпионата мира 2022 года. В видеоролике хорватский защитник, на тот момент защищавший цвета санкт-петербургского «Зенита», спел хорватскую песню «За Родину – готовы», которая считается гимном хорватских националистов.



Критики связывают эту песню с ультраправой фашистской организацией Усташи. В песне упоминается территория Херцег-Босна, образовавшаяся в результате Боснийской войны и являвшаяся непризнанным государством в Боснии и Герцеговине в 1990-х годах.

Деян Ловрен заговорил по-русски