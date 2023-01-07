Александр Мостовой: обязать судей давать интервью после матчей — лишняя реклама для них

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об идее обязать арбитров давать интервью после матчей.

«Такая идея — это лишняя реклама для судей. Люди не знают, как многие выглядят. Я бы здесь отмотал плёнку назад. Когда я ещё играл в Испании, были матчи, в которых мне показывали карточку ни за что: как капитан я просто выражал свои эмоции.



У нас были комиссии, мы подавали апелляцию — через пару дней карточку снимали. Я не понимал, за что мне показывали карточки. В итоге условно из пяти карточек убирали четыре. Ещё тогда я говорил местным журналистам, что надо наказывать судей. Они что хотели, то и делали — только их никто не наказывал. Сейчас это пришло, но 15 лет назад такого не было.



Идея хорошая. Однако есть одно но: что бы он ни говорил, игра закончена. Скажет, что ему показалось правильным поставить пенальти… Но результат никто не отменит», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на товарищеском турнире команд РПЛ, который пройдёт в феврале в ОАЭ, судьи будут давать интервью после матчей.