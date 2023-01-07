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Тренер «Торпедо» Талалаев рассказал о создании селекционного отдела в клубе

Тренер «Торпедо» Талалаев рассказал о создании селекционного отдела в клубе
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Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о создании селекционного отдела в клубе во время отпуска.

«С нашими показателями по набранным очкам и забитым мячам понятно, что мы должны работать над качественной селекцией и искать замену ушедшим игрокам. За время отпуска у нас произошла определенная реорганизация в клубе: был создан селекционный отдел. Комплектование команды продолжается. Официально расторгнуты контракты с Игорем Смольниковым и Артёмом Симоняном. В ближайшее время решится будущее ещё нескольких игроков.

Главный тренер всегда принимает активное участие в этой деятельности, поэтому мы постоянно находимся на связи с президентом клуба, селекционным отделом и Советом директоров», — приводит слова Талалаева официальный сайт «Торпедо».

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