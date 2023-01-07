Тренер «Торпедо» Талалаев рассказал о создании селекционного отдела в клубе

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о создании селекционного отдела в клубе во время отпуска.
«С нашими показателями по набранным очкам и забитым мячам понятно, что мы должны работать над качественной селекцией и искать замену ушедшим игрокам. За время отпуска у нас произошла определенная реорганизация в клубе: был создан селекционный отдел. Комплектование команды продолжается. Официально расторгнуты контракты с Игорем Смольниковым и Артёмом Симоняном. В ближайшее время решится будущее ещё нескольких игроков.
Главный тренер всегда принимает активное участие в этой деятельности, поэтому мы постоянно находимся на связи с президентом клуба, селекционным отделом и Советом директоров», — приводит слова Талалаева официальный сайт «Торпедо».
- 7 января 2023
-
09:47
-
09:46
-
09:34
-
09:30
-
09:27
-
09:16
-
09:12
-
08:45
-
08:10
-
07:44
-
07:36
-
07:06
-
06:27
-
05:40
-
05:33
-
05:23
-
05:20
-
05:06
-
04:49
-
04:48
-
04:40
-
04:30
-
04:15
-
03:53
-
03:45
-
03:41
-
03:38
-
03:34
-
03:30
-
03:23
-
02:51
-
02:47
-
02:30
-
02:22
-
02:12