Талалаев прокомментировал начало подготовки «Торпедо» ко второй части сезона в Тамбове

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев высказался о начале подготовки команды ко второй части сезона. Вчера, 6 января, автозаводцы начали первый тренировочный сбор в Тамбове.

«Пока мы находимся на последнем месте в Премьер-Лиге, нам нужно тренироваться больше, чем другим командам, поэтому мы первыми вышли из отпуска. У нашего тренерского штаба нет практики проведения вводных сборов после отпуска, дать «втянуться», мы сразу же начинаем «с корабля на бал». По интенсивности первых тренировок вы увидели, что тамбовский сбор направлен на подведение игроков к единому функциональному состоянию. Сейчас наши усилия направлены на то, чтобы в Турции сразу по прилёту мы могли начать работу в высоко-интенсивном режиме, отрабатывать групповые взаимодействия. В Тамбове будем заниматься именно функциональным состоянием.



Как я уже отмечал, выбор в пользу Тамбова был сделан из-за удобства логистики. В Москве от отеля, где обычно базируется «Торпедо», до манежа в Сокольниках, Лужников и Химок, где нам были готовы предоставить песчаное поле, мы потратили бы на дорогу от двух до трёх часов ежедневно. Когда ты проводишь большие объемные тренировки, для футболистов очень важно время восстановления. Поэтому мы решили провести сбор там, где все необходимые нам спортивные объекты сконцентрированы в одном месте. К тому же в Тамбове есть очень хорошая лыжная база, но, к сожалению, вмешивается погода. В -20 мы не будем рисковать здоровьем футболистов и отменим лыжную тренировку, вместо неё будет занятие по боксу. Наша программа гибкая, мы подстраиваемся и оперативно меняем планы в зависимости от обстоятельств.



В подготовительный период мы часто пользуемся неспецифическими средствами. Утренние тренировки, пока футболисты ещё «свежие», мы проводим с мячом: отрабатываем точность и постепенно увеличиваем объём. Вечерние тренировки направлены на работу разных групп мышц. Изначально планировали лыжи, тай-бо и бассейн. Лыжи сейчас решили заменить боксом, это добавит определенной агрессии. Любая ударная техника для мужчин, для спортсменов полезна», — приводит слова Талалаева официальный сайт «Торпедо».