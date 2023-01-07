Талалаев рассказал, какие позиции планирует усилить «Торпедо» в зимнее трансферное окно

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, какие позиции клуб планирует усилить в зимнее трансферное окно.
«Пока мы не до конца завершили селекцию, у нас есть ряд открытых позиций. Мы совместно с руководителями клуба ищем квалифицированную «десятку», которая делает много проникающих пасов, передач в штрафную, наносит много ударов по воротам. В связи с уходом Игоря Смольникова нам необходим крайний защитник. Ищем и крайнего атакующего полузащитника. Кандидатуры уже определены. В силу определённых причин, отношений с их предыдущими клубами эти игроки пока не приехали к первому сбору. Ждём их ко второму. Это ребята с серьёзным опытом игры в РПЛ.
На сборе в Тамбове у нас появилась возможность посмотреть в деле больше молодых игроков, чем мы планировали изначально. Сначала хотели взять сюда вратаря, левого защитника, центрального полузащитника и нападающего, а в итоге взяли шесть молодых игроков. Также ждём на просмотре одного футболиста из ФНЛ», — приводит слова Талалаева официальный сайт «Торпедо».
- 7 января 2023
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