Терри — о смерти Виалли: убит горем. Джанлука — настоящий джентльмен

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри отреагировал на смерть экс-игрока «Челси», «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуки Виалли, который скончался вчера, 6 января, в возрасте 58 лет.



«Убит горем. Покойся с миром, Джанлука. Человек, подаривший мне мой дебют в «Челси», за что я всегда буду благодарен. Настоящий джентльмен, которого мне будет очень не хватать. Посылаю мою любовь и соболезнования семье Виалли в это невероятно печальное время», — написал Терри на своей странице в социальных сетях.



По окончании карьеры футболиста Виалли был играющим тренером «Челси», ассистентом наставника сборной Италии, а также возглавлял «Уотфорд». Летом 2022 года Джанлука рассказывал о борьбе с раком и признавался, что боится смерти.