Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Терри — о смерти Виалли: убит горем. Джанлука — настоящий джентльмен

Терри — о смерти Виалли: убит горем. Джанлука — настоящий джентльмен
Комментарии

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри отреагировал на смерть экс-игрока «Челси», «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуки Виалли, который скончался вчера, 6 января, в возрасте 58 лет.

«Убит горем. Покойся с миром, Джанлука. Человек, подаривший мне мой дебют в «Челси», за что я всегда буду благодарен. Настоящий джентльмен, которого мне будет очень не хватать. Посылаю мою любовь и соболезнования семье Виалли в это невероятно печальное время», — написал Терри на своей странице в социальных сетях.

По окончании карьеры футболиста Виалли был играющим тренером «Челси», ассистентом наставника сборной Италии, а также возглавлял «Уотфорд». Летом 2022 года Джанлука рассказывал о борьбе с раком и признавался, что боится смерти.

«Это была его борьба, он хотел разобраться сам». Каким мир запомнит легендарного Виалли «Это была его борьба, он хотел разобраться сам». Каким мир запомнит легендарного Виалли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023