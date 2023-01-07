Роналду в подтрибунке рассказал смешную историю о том, как у него пытались угнать машину

В сети появилось видео, на котором нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду увлечённо рассказывает забавную историю на португальском языке соотечественнику, тренеру «Аль-Таи» Пепе.

«#####, он просто угонял машины, братан. #####, это был ребёнок — прямо около моего дома в Лиссабоне. Я вышел, и он говорит своим беззубым ртом: «А, ой». И всё, #####! Это нормально? ###», — активно рассказывал историю Роналду, помогая себе мимикой и жестами.

Напомним, Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря прошлого года, подписав контракт на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон. 37-летний нападающий мог дебютировать за новую команду уже вчера, 6 января, однако был вынужден пропустить игру с «Аль-Таи» из-за дисквалификации.