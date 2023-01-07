ЦСКА отправился на первые зимние сборы в ОАЭ

Московский ЦСКА отправился на учебно-тренировочные сборы в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает пресс-служба красно-синих.
Первый сбор московской команды пройдёт с 7 по 20 января. В рамках сбора в Абу-Даби футболисты ЦСКА проведут две товарищеские встречи. 15 января армейцы сыграют с соперником, который на данный момент не утверждён. 19 января состоится матч ЦСКА с «Оренбургом».
Позже подопечные Владимира Федотова отправятся на сбор в Турцию, где пройдёт пять товарищеских игр. Соперниками ЦСКА станут сербский «Партизан» (27 января), «Алания» (31 января), датский «Вайле» (4 февраля), «Ахмат» (11 февраля) и «Динамо» (15 февраля).
Фото: пресс-служба ЦСКА
Фото: пресс-служба ЦСКА
Фото: пресс-служба ЦСКА
После 17 туров ЦСКА, набравший 29 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 7 января 2023
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