ЦСКА отправился на первые зимние сборы в ОАЭ

Московский ЦСКА отправился на учебно-тренировочные сборы в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает пресс-служба красно-синих.



Первый сбор московской команды пройдёт с 7 по 20 января. В рамках сбора в Абу-Даби футболисты ЦСКА проведут две товарищеские встречи. 15 января армейцы сыграют с соперником, который на данный момент не утверждён. 19 января состоится матч ЦСКА с «Оренбургом».



Позже подопечные Владимира Федотова отправятся на сбор в Турцию, где пройдёт пять товарищеских игр. Соперниками ЦСКА станут сербский «Партизан» (27 января), «Алания» (31 января), датский «Вайле» (4 февраля), «Ахмат» (11 февраля) и «Динамо» (15 февраля).

Фото: пресс-служба ЦСКА

Фото: пресс-служба ЦСКА

Фото: пресс-служба ЦСКА

После 17 туров ЦСКА, набравший 29 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.