Ловрен — о скандальном видео: не следует путать мой патриотизм с национализмом

Защитник «Лиона» Деян Ловрен, ранее защищавший цвета санкт-петербургского «Зенита», выступил с заявлением на фоне обвинений его в поддержке хорватского фашизма после скандально известного видео с одной из вечеринок.
«С тех пор, как я подписал контракт с «Лионом» и вернулся во Францию, я много прочитал о том, что мне приписывают принадлежность к фашизму. Я не имею никакого отношения к фашизму или любому другому экстремистскому движению и не переношу подобных течений. Из-за экстремизма было разрушено моё детство. Экстремизм привёл к войне и другим ужасам в моей стране. Я решительно осуждаю все экстремистские течения, включая фашизм и его символику. Я люблю свою страну, но мой патриотизм не следует путать с национализмом», — написал Ловрен на своей странице в социальных сетях.
- 7 января 2023
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