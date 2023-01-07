Властимил Петржела: «Зенит» — отец русского футбола, а «Спартак» — сын-двоечник

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил нынешний статус санкт-петербургского клуба с московским «Спартаком».
«Никто не отрицает историческое величие «Спартака». Но это относится к советской команде, которая выигрывала трофеи и показывала зрелищный футбол. К современному «Спартаку» не применим термин «великая команда». Сейчас, скорее, «Зенит» соответствует этому статусу.
Можно сказать, что «Зенит» — отец русского футбола, а «Спартак» — сын-двоечник, который пытается быть похожим на отца, но у него не получается. Красно-белым предстоит много работать, чтобы изменить ситуацию», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».
«Зенит» становился чемпионом Российской Премьер-лиги четыре раза подряд с 2019 по 2022 год. В текущем сезоне петербуржцы также лидируют в чемпионате России с 42 набранными очками после 17 матчей. «Спартак» последний раз становился чемпионом страны в 2017 году.
- 7 января 2023
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