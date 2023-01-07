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Сунесс: Виалли был особенным человеком. Встретившись однажды, вы бы запомнили его навсегда

Сунесс: Виалли был особенным человеком. Встретившись однажды, вы бы запомнили его навсегда
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Бывший футболист «Сампдории» и сборной Шотландии Грэм Сунесс отреагировал на смерть бывшего партнёра по итальянскому клубу Джанлуки Виалли. Виалли скончался 6 января в возрасте 58 лет.

«Я не могу описать, насколько хорошим человеком он был. Забудьте о футболе, он был просто великолепной душой. С ним хотелось быть рядом. Джанлука был невероятно весёлым парнем, полным озорства, прекрасным футболистом и душевным человеком.

Люди будут говорить о его профессиональных качествах, и это правильно, но я преджде всего хочу сказать о том, каким он был человеком. Я не могу припомнить, чтобы он когда-нибудь по-настоящему злился. Джанлука был тёплым и заботливым человеком. Очень немногие люди повлияли на мою жизнь так, как он. Если бы ваши с ним дороги однажды пересеклись хотя бы на 15 минут, вы бы запомнили его на всю оставшуюся жизнь. Виалли был действительно особенным человеком», — приводит слова Сунесса Sky Sports.

«Это была его борьба, он хотел разобраться сам». Каким мир запомнит легендарного Виалли «Это была его борьба, он хотел разобраться сам». Каким мир запомнит легендарного Виалли
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