Сунесс: Виалли был особенным человеком. Встретившись однажды, вы бы запомнили его навсегда

Бывший футболист «Сампдории» и сборной Шотландии Грэм Сунесс отреагировал на смерть бывшего партнёра по итальянскому клубу Джанлуки Виалли. Виалли скончался 6 января в возрасте 58 лет.
«Я не могу описать, насколько хорошим человеком он был. Забудьте о футболе, он был просто великолепной душой. С ним хотелось быть рядом. Джанлука был невероятно весёлым парнем, полным озорства, прекрасным футболистом и душевным человеком.
Люди будут говорить о его профессиональных качествах, и это правильно, но я преджде всего хочу сказать о том, каким он был человеком. Я не могу припомнить, чтобы он когда-нибудь по-настоящему злился. Джанлука был тёплым и заботливым человеком. Очень немногие люди повлияли на мою жизнь так, как он. Если бы ваши с ним дороги однажды пересеклись хотя бы на 15 минут, вы бы запомнили его на всю оставшуюся жизнь. Виалли был действительно особенным человеком», — приводит слова Сунесса Sky Sports.
- 7 января 2023
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