Карпукас: уверен, что изменения, сделанные в руководстве «Локомотива», дадут результат

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас поделился впечатлениями от отпуска и ожиданиями от второй части сезона.



«Честно говоря, уже хочется начать работу на сборах. Успел соскучиться по футболу, по тренировкам. Перед отпуском каждый игрок команды получил от тренерского штаба специальную программу, по которой нужно было тренироваться самостоятельно, поддерживать форму. Могу сказать, что это очень помогает, полезная вещь. В любом случае даже на отдыхе стараешься двигаться, поэтому с набором формы не будет никаких проблем.



Как провёл отпуск? Разнообразно. Успел съездить и в теплые края, и домой в Кемерово, всех увидел, со всеми пообщался. Время пролетело очень быстро. Кстати, поздравляю всех с наступившим Новом годом и Рождеством.



Какие задачи на весеннюю часть чемпионата? Прежде всего, исправить турнирное положение. Не сомневаюсь, что у нас это получится. Определённо сейчас «Локомотив» занимает не свое место в таблице. Уверен, что изменения, сделанные в руководстве клуба и команды, дадут результат. Уже в конце осенней части сезона было видно, что мы на правильном пути. Поэтому сейчас нужно хорошо поработать на сборах, чтобы в оптимальном состоянии подойти к первым матчам», — приводит слова Карпукаса Sport24.

«Локомотив» завершил первую часть сезона на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков после 17 матчей.