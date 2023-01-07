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Сборная России по футболу прекратит сотрудничество с adidas

Сборная России по футболу прекратит сотрудничество с adidas
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что у сборной России будет новый технический спонсор, а сотрудничество с немецкой компанией adidas будет завершено.

«Можно сказать уверенно, что в 2023 году у нас не будет формы adidas. Когда будет новый партнер? В первом квартале. Сейчас проводим переговоры — будет новый технический спонсор», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Adidas являлся техническим спонсором сборной России с 2008 года. Российская национальная команда выступала в форме от немецкого бренда на всех крупных международных турнирах. Игроки сборной России были одеты в форму adidas на чемпионатах Европы 2012, 2016 и 2020 годов, а также на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов.

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