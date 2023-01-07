Кин — об ошибке де Хеа в матче с «Эвертоном»: как будто он немного выпил
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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал ошибку голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа в матче 3-го раунда Кубка Англии сезона-2022/2023 с «Эвертоном» (3:1).
«Это ошеломительная ошибка, ужасная ошибка со стороны вратаря международного уровня. Как будто он немного выпил. Как будто полевой игрок встал в ворота», — приводит слова Кина ITV.com.
Напомним, в матче с «Эвертоном» де Хеа пропустил гол после лёгкого прострела. По неизвестной причине испанский голкипер не стал брать мяч в руки.
«Манчестер Юнайтед» — 12-кратный победитель Кубка Англии. Последний раз команда брала трофей в 2016 году. «Эвертон» выигрывал турнир пять раз. Последний успех «ирисок» в Кубке Англии датирован 1995 годом.
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