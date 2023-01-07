Идову прокомментировал своё будущее в «Химках»
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Защитник подмосковных «Химок» Брайн Идову прокомментировал своё будущее в команде.
«Этой зимой я остаюсь в «Химках». Я уже прошёл углублённое медицинское обследование, поеду на сборы», — приводит слова Идову «РБ Спорт».
Ранее сообщалось о том, что Идову вместе с ещё несколькими футболистами «Химок» может покинуть подмосковный клуб в зимнее трансферное окно.
30-летний нигерийский футболист, имеющий также российский паспорт, выступает за «Химки» с 2020 года, когда перешёл в аренду из московского «Локомотива». Летом 2021 года Идову оформил полноценный трансфер в подмосковный клуб, покинув железнодорожников на правах свободного агента. В текущем сезоне Российской Премьер-лиги и Кубка России Идову сыграл 16 матчей.
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