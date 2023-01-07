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Валерий Кечинов: интересно услышать от судей объяснение своих решений на эмоциях

Валерий Кечинов: интересно услышать от судей объяснение своих решений на эмоциях
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался об идее обязать арбитров давать интервью после матчей.

«Это интересная идея. После игры и на эмоциях… Будет интересно послушать их мнение. Однозначно будут возникать какие-то спорные моменты. Но будет очень интересно слышать от судей объяснение своих решений на эмоциях», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на товарищеском турнире команд из Российской Премьер-Лиги, который состоится в феврале в ОАЭ, судьи будут давать интервью после матчей с разъяснением своих решений. Турнир в ОАЭ пройдёт с 1 по 11 февраля 2023 года. В играх примут участие московский «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».

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