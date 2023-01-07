Салихова: «Спартак» зачат на народной любви, а «Зенит» — искусственно сделанный продукт

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова бывшего наставника «Зенита» Властимила Петржелы, который назвал петербургский клуб «отцом русского футбола», а московский — «сыном-двоечником».
«Петржела считает, что «Зенит» — отец русского футбола, а «Спартак» — сын-двоечник. Кто тогда мать?
Ну и где сейчас русский футбол? Если рассуждать в таких плоскостях, то «Спартак» зачат на народной любви — тем и живёт и будет жить при любом спонсоре и владельце. А «Зенит» — искусственно сделанный продукт, который будет велик, пока есть «Газпром», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».
«Зенит» становился чемпионом Российской Премьер-лиги четыре раза подряд, с 2019 по 2022 год. В текущем сезоне петербуржцы также лидируют в чемпионате России с 42 набранными очками после 17 матчей. «Спартак» последний раз становился чемпионом страны в 2017 году.
- 7 января 2023
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