Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Кирьяков: судьи должны отчитываться после игры — как тренеры на пресс-конференции

Сергей Кирьяков: судьи должны отчитываться после игры — как тренеры на пресс-конференции
Комментарии

Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков поделился мнением об идее обязать арбитров давать интервью после матчей.

«Обязать судей давать интервью после матчей — неплохая идея. Арбитры тоже должны отчитываться о своей работе после игры — как и тренеры на пресс-конференции. Можно считать это определённым шагом вперёд, чтобы наладить судейство в нашем чемпионате. Будет меньше проблем», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на товарищеском турнире команд из Российской Премьер-Лиги, который состоится в феврале в ОАЭ, судьи будут давать интервью после матчей. Турнир в ОАЭ пройдёт с 1 по 11 февраля 2023 года. В играх примут участие московский «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».

Новость по теме
Дюков сообщил, что на зимнем турнире РПЛ в ОАЭ судьи будут давать интервью после матчей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023