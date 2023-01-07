Сергей Кирьяков: судьи должны отчитываться после игры — как тренеры на пресс-конференции

Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков поделился мнением об идее обязать арбитров давать интервью после матчей.
«Обязать судей давать интервью после матчей — неплохая идея. Арбитры тоже должны отчитываться о своей работе после игры — как и тренеры на пресс-конференции. Можно считать это определённым шагом вперёд, чтобы наладить судейство в нашем чемпионате. Будет меньше проблем», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, на товарищеском турнире команд из Российской Премьер-Лиги, который состоится в феврале в ОАЭ, судьи будут давать интервью после матчей. Турнир в ОАЭ пройдёт с 1 по 11 февраля 2023 года. В играх примут участие московский «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».
- 7 января 2023
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