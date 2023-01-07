Гвардиол: «Ливерпуль» — клуб моей мечты. Он навсегда останется в моём сердце
Поделиться
Хорватский защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол назвал английский «Ливерпуль» своим клубом мечты.
«Мой клуб мечты? Определённо «Ливерпуль». Я посмотрел огромное количество их матчей ещё с того момента, когда был маленьким и смотрел футбол с отцом. Мы следили за каждым сезоном «Ливерпуля», подмечая все детали. Это тот клуб, который навсегда останется в моём сердце», — приводит слова Гвардиола RTL Danas.
20-летний защитник выступает за «РБ Лейпциг» с 2021 года после того, как перешёл в немецкий клуб из загребского «Динамо». Гвардиол забил один гол в 17 матчах за свою команду в текущем сезоне. На чемпионате мира 2022 года в Катаре футболист помог сборной Хорватии завоевать бронзовые медали турнира, забив один мяч в семи играх.
Комментарии
- 7 января 2023
-
14:08
-
14:00
-
13:56
-
13:46
-
13:44
-
13:38
-
13:30
-
13:18
-
13:10
-
13:04
-
13:00
-
12:55
-
12:51
-
12:43
-
12:33
-
12:32
-
12:14
-
12:08
-
12:00
-
11:57
-
11:48
-
11:30
-
11:30
-
11:29
-
11:17
-
11:05
-
11:00
-
10:52
-
10:50
-
10:44
-
10:41
-
10:29
-
10:29
-
10:18
-
10:15
Партнерский контент