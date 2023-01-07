Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиол: «Ливерпуль» — клуб моей мечты. Он навсегда останется в моём сердце

Гвардиол: «Ливерпуль» — клуб моей мечты. Он навсегда останется в моём сердце
Комментарии

Хорватский защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол назвал английский «Ливерпуль» своим клубом мечты.

«Мой клуб мечты? Определённо «Ливерпуль». Я посмотрел огромное количество их матчей ещё с того момента, когда был маленьким и смотрел футбол с отцом. Мы следили за каждым сезоном «Ливерпуля», подмечая все детали. Это тот клуб, который навсегда останется в моём сердце», — приводит слова Гвардиола RTL Danas.

20-летний защитник выступает за «РБ Лейпциг» с 2021 года после того, как перешёл в немецкий клуб из загребского «Динамо». Гвардиол забил один гол в 17 матчах за свою команду в текущем сезоне. На чемпионате мира 2022 года в Катаре футболист помог сборной Хорватии завоевать бронзовые медали турнира, забив один мяч в семи играх.

Самые подорожавшие за год футболисты. Стоимость Хвичи выросла почти в четыре раза! Самые подорожавшие за год футболисты. Стоимость Хвичи выросла почти в четыре раза!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023