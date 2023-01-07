Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» предлагает Канте контракт до 2026 года

«Челси» предлагает Канте контракт до 2026 года
Комментарии

Французский полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте может продлить контракт с «аристократами» до 2026 года. Об этом в своём «твиттере» сообщает известный итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, «Челси» продолжает переговоры со своим полузащитником о новом контракте. Действующее соглашение Канте с лондонским клубом истекает в конце июня 2023 года.

31-летний француз выступает за «Челси» с 2016 года. Всего за синих Канте сыграл 262 матча, в которых забил 13 голов и сделал 15 голевых передач. В составе «Челси» футболист стал чемпионом Англии в 2017 году, выиграл Кубок страны (2018), Лигу Европы (2019), Лигу чемпионов (2021) и Клубный чемпионат мира (2022).

«Челси» люто страдает из-за травм. Это помогло «Сити» приблизиться к «Арсеналу» «Челси» люто страдает из-за травм. Это помогло «Сити» приблизиться к «Арсеналу»

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023