«Челси» предлагает Канте контракт до 2026 года

Французский полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте может продлить контракт с «аристократами» до 2026 года. Об этом в своём «твиттере» сообщает известный итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, «Челси» продолжает переговоры со своим полузащитником о новом контракте. Действующее соглашение Канте с лондонским клубом истекает в конце июня 2023 года.

31-летний француз выступает за «Челси» с 2016 года. Всего за синих Канте сыграл 262 матча, в которых забил 13 голов и сделал 15 голевых передач. В составе «Челси» футболист стал чемпионом Англии в 2017 году, выиграл Кубок страны (2018), Лигу Европы (2019), Лигу чемпионов (2021) и Клубный чемпионат мира (2022).

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