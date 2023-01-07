Грэм Поттер высказался о своём будущем в «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о своём будущем в клубе после поражения от «Манчестер Сити» (0:1) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

«Владельцы — миллиардеры, поэтому они довольно умны. Умнее меня, это точно. Это значит, что они понимают проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и направление, в котором мы хотим двигаться. Я здесь четыре месяца, и пять-шесть недель из них были потеряны для клубного футбола.



Думаю, что Пеп (Гвардиола. — Прим. «Чемпионата») был в клубе год до того, как они что-то выиграли, Микелю (Артете. — Прим. «Чемпионата»), и Юргену (Клоппу. — Прим. «Чемпионата») тоже потребовалось немного времени. Очевидно, по какой-то причине для меня всё может получиться по-другому. Но я не ставлю перед собой временных рамок. Знаю, какая ответственность возложена на нас здесь.



Но также я знаю, на что способен и какими качествами обладаю. У меня есть полная поддержка от владельцев, игроков и персонала. И вы можете видеть нашу поддержку трибун, которая была фантастической. При этом всегда найдутся люди, которые сомневаются.



С этим ничего нельзя сделать, но я здесь не для того, чтобы кого-то убеждать. Я здесь для того, чтобы делать свою работу, а потом, если она получится убедительной, всё будет в порядке», — приводит слова Поттера Sky Sports.

«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков.

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