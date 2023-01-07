Дидье Дешам прокомментировал продление контракта со сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал продление контракта с Федерацией футбола Франции (FFF) до 2026 года.
«Мы договорились о продлении соглашения. Я благодарен президенту FFF. В Катаре мы были близки к тому, чтобы получить то, что хотели, — титул чемпионов мира. Было множество положительных моментов. Хочу поблагодарить весь персонал сборной. Вернувшись во Францию, я осознал, какие эмоции мог вызвать этот чемпионат мира. Было много страсти, поддержки. Вы можете рассчитывать на то, что я сделаю всё для сборной Франции на самом высоком международном уровне», — приводит слова Дешама L'Equipe.
Напомним, в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Франции уступила национальной команде Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти).
- 7 января 2023
-
14:24
-
14:08
-
14:00
-
13:56
-
13:46
-
13:44
-
13:38
-
13:30
-
13:18
-
13:10
-
13:04
-
13:00
-
12:55
-
12:51
-
12:43
-
12:33
-
12:32
-
12:14
-
12:08
-
12:00
-
11:57
-
11:48
-
11:30
-
11:30
-
11:29
-
11:17
-
11:05
-
11:00
-
10:52
-
10:50
-
10:44
-
10:41
-
10:29
-
10:29
-
10:18