Дидье Дешам прокомментировал продление контракта со сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал продление контракта с Федерацией футбола Франции (FFF) до 2026 года.



«Мы договорились о продлении соглашения. Я благодарен президенту FFF. В Катаре мы были близки к тому, чтобы получить то, что хотели, — титул чемпионов мира. Было множество положительных моментов. Хочу поблагодарить весь персонал сборной. Вернувшись во Францию, я осознал, какие эмоции мог вызвать этот чемпионат мира. Было много страсти, поддержки. Вы можете рассчитывать на то, что я сделаю всё для сборной Франции на самом высоком международном уровне», — приводит слова Дешама L'Equipe.

Напомним, в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Франции уступила национальной команде Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти).