Личка: происходящее в Украине печально. Но у меня контракт, плевать, что обо мне говорят

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал политическую ситуацию в России и Украине, отметив, что спорт должен оставаться вне политики.
«Осуждают ли меня знакомые за то, что я продолжаю работать в России? Должен сказать, что такого нет. Мои друзья и знакомые понимают, что я здесь ради спорта. Я всегда говорил, что спорт вне политики. Конечно, то, что происходит в Украине, это очень печально. Я никогда не думал, что нечто подобное может произойти в XXI веке. Но я работал в России до этого, у меня действующий контракт с «Оренбургом», а на остальное мне плевать», — приводит слова Лички iSport.cz.
Чешский специалист работает в «Оренбурге» с 2020 года. Под его руководством уральский клуб занимает седьмое место в текущем сезоне РПЛ, набрав после 17 матчей 25 очков.
- 7 января 2023
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