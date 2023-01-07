Вратарь «Челси» Менди перенёс операцию после перелома пальца на тренировке
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Сенегальский голкипер «Челси» Эдуард Менди перенёс операцию после перелома пальца на тренировке. Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.
«30-летний футболист будет работать с медицинским отделом клуба на этапе реабилитации», — написано в заявлении «Челси».
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Менди принял участие в девяти матчах «Челси». На чемпионате мира 2022 года в Катаре голкипер сыграл во всех четырёх матчах сборной Сенегала. Африканцы вышли из группы и проиграли в 1/8 финала национальной команде Англии со счётом 0:3.
«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков после 17 проведённых матчей. Лидирует «Арсенал» — 44 балла.
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