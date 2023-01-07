Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Челси» Менди перенёс операцию после перелома пальца на тренировке

Вратарь «Челси» Менди перенёс операцию после перелома пальца на тренировке
Комментарии

Сенегальский голкипер «Челси» Эдуард Менди перенёс операцию после перелома пальца на тренировке. Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

«30-летний футболист будет работать с медицинским отделом клуба на этапе реабилитации», — написано в заявлении «Челси».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Менди принял участие в девяти матчах «Челси». На чемпионате мира 2022 года в Катаре голкипер сыграл во всех четырёх матчах сборной Сенегала. Африканцы вышли из группы и проиграли в 1/8 финала национальной команде Англии со счётом 0:3.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков после 17 проведённых матчей. Лидирует «Арсенал» — 44 балла.

«Челси» люто страдает из-за травм. Это помогло «Сити» приблизиться к «Арсеналу» «Челси» люто страдает из-за травм. Это помогло «Сити» приблизиться к «Арсеналу»

Видео: фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023