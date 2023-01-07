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Лэмпард: Виалли был исключительным человеком. Это серьёзная потеря

Лэмпард: Виалли был исключительным человеком. Это серьёзная потеря
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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард отреагировал на смерть экс-игрока лондонского «Челси», «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуки Виалли. Специалист скончался 6 января в возрасте 58 лет.

«Я несколько раз встречался с Джанлукой. Могу сказать, что он был исключительным человеком. Слова игроков и тренеров показывают, насколько его ценили. Виалли — очень тёплый, искренний, добрый человек. Таким я его запомнил. Это действительно серьёзная потеря», — приводит слова Лэмпарда L'Equipe.

По окончании карьеры футболиста Виалли был играющим тренером «Челси», ассистентом наставника сборной Италии, а также возглавлял «Уотфорд». Летом 2022 года Джанлука рассказывал о борьбе с раком и признавался, что боится смерти.

«Это была его борьба, он хотел разобраться сам». Каким мир запомнит легендарного Виалли «Это была его борьба, он хотел разобраться сам». Каким мир запомнит легендарного Виалли
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