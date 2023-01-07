Кузнецов: интервью судей после игр — хорошая задумка. Могут объяснить по горячим следам

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением об идее обязать арбитров давать интервью после матчей.

«Естественно, общение судей с обществом просто необходимо. Меня всё время удивляло, если арбитра приглашают смотреть VAR, а он принимает неверное решение. Вот что меня больше всего интригует. Там же видно даже тем, кто сидит на повторах — со всех ракурсов показывают. Меня это наталкивает на очень печальные мысли, понимаете? Естественно, это будет хорошее нововведение. Судьи могут объяснять всё по горячим следам. Вы сами знаете, что можно много чего лишнего наговорить, но это хорошая задумка. Можно будет послушать, что судья думает на самом деле, почему он принял то или иное решение», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, на товарищеском турнире команд из Российской Премьер-Лиги, который состоится в ОАЭ в феврале, судьи будут давать интервью после матчей.